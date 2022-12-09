- Он же хочет скрыться от нидерландского правосудия. Если мы настолько плохи, что берем хоть и хорошего спортсмена, но преступника в Нидерландах только для того, чтобы он смылся, то окей. Он любит так страну нашу, жить не может без России или просто хочет в тюрьму не сесть на родине? С эти нужно разобраться, - приводит комментарий Губерниева Sport24.
Сегодня СМИ сообщили, что футболист "Спартака" Квинси Промес может получить российское гражданство. Голландец ввернулся в стан красно-белых зимой 2021 года. В этом сезоне Квинси отыграл в 23 встречах, забив 17 мячей и отдав 7 ассистов. Несмотря на удачный сезон, тренер Нидерландов Луи ван Гал не вызвал игрока в состав на ЧМ-2022.
Ранее суд в Амстердаме признал Промеса виновным в нанесении ножевых ранений своему родственнику и обязал выплатить компенсацию. Также по данным нидерландских источников, Квинси подозревается в торговле наркотиков.
Недавно о желании получить российский паспорт заявляли игроки" Зенита" Малком и Клаудиньо.
Губерниев - о паспорте РФ для Промеса: если мы настолько плохи, что берем преступника, то окей
Известный комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высказался о возможном получении нападающим "Спартака" Квинси Промесом российского паспорта.
Фото: РИА Новости