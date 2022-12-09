- Не согласен с тем, что "Зенит" уже чемпион. Пока слишком рано. "Ростов" еще может догнать их и бороться за трофей. Это вполне возможно , - приводит слова Миронова "РБ Спорт".
"Зенит" под руководством Семака выиграл четыре последних чемпионата России. В этом розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров сине-бело-голубые привычно занимают первое место, набрав 42 балла. "Ростов" располагается на третьем месте. В активе подопечных Валерия Карпина 35 очков. В очной встречи "Зенит" у себя дома обыграл желто-синих со счетом 3:1.
Игрок "Ростова" Миронов: "Зенит" еще не чемпион, мы можем их догнать
Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
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