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Игрок "Ростова" Миронов: "Зенит" еще не чемпион, мы можем их догнать

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Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Не согласен с тем, что "Зенит" уже чемпион. Пока слишком рано. "Ростов" еще может догнать их и бороться за трофей. Это вполне возможно , - приводит слова Миронова "РБ Спорт".

"Зенит" под руководством Семака выиграл четыре последних чемпионата России. В этом розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров сине-бело-голубые привычно занимают первое место, набрав 42 балла. "Ростов" располагается на третьем месте. В активе подопечных Валерия Карпина 35 очков. В очной встречи "Зенит" у себя дома обыграл желто-синих со счетом 3:1.


Зенит Ростов
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