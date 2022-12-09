Как сообщают СМИ, агенты предложили "Спартаку" приобрести защитника "Ботафого" Адриелсона. Но красно-белых не заинтересовал этот вариант По данным источника, примерная сумма трансфера могла составить около 5 миллионов евро, а зарплата - 1 миллион евро.
В этом сезоне бразилец Адриелсон сыграл в 17 матчах в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с "Ботафого" рассчитан до зимы 2025 года. Трансферная стоимость футболиста ,по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Metaratings : "Спартаку" был предложен защитник "Ботафого" Адриелсон. Клуб не заинтересовался
24-летний бразильский защитник "Ботафого" Адриелсон был предложен "Спартаку".
Фото: ФК "Спартак"