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Божович: я верю, что у "Зенита" есть авторитет среди судей. В их пользу свистнуть могут несколько раз за игру

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Бывший главный тренер тульского "Арсенала" и еще нескольких клубов РПЛ Миодраг Божович высказал мнение, что "Зенит" пользуется привилегиями среди арбитров.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
– "Зенит" – лучшая команда в России, у них "Газпром" в спонсорах, лучшие игроки в чемпионате. Положение в таблице абсолютно заслуженно. Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу "Зенита" несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России. О чем можно говорить – они пять лет подряд становятся чемпионами, – цитирует Божовича "РБ Спорт".

Миодраг Божович отлично известен российским любителям футбола по работе с такими клубами, как тульский "Арсенал", самарские "Крылья Советов", московские "Динамо" и "Локомотив", пермский "Амкар" и "Ростов". На данный момент Миодраг находится без работы и футбольного клуба, а питерский "Зенит" занимает привычное первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Позади семнадцать туров РПЛ и вся первая часть сезона. Сейчас российский футбол ушел на зимний перерыв и вернется только в следующем году – матчи Кубка России возобновятся в конце февраля 2023 года, а игры Российской премьер-лиги – в начале марта того же года. К слову, в Кубке России "Зенит" занял третье место в своей группе. Команду Сергея Семака опередили самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак", который является ближайшим преследователем "Зенита" в РПЛ, отставая от них на шесть очков – 36 против 42.


Божович Зенит РПЛ
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