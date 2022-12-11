По данным источника, оренбуржцы в случае выкупа футболиста выплатят аргентинскому клубу отступные в размере 800-900 тысяч евро.
Отмечается, что такая сумма прописана в арендном соглашении на случай активации опции первоочередного выкупа аргентинца.
Мансилья сыграл за "Оренбург" в 12-ти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги. 25-летний хавбек записал на свой счет гол и три результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": выкуп Мансильи из "Расинга" обойдется "Оренбургу" в 800-900 тысяч евро
"Оренбург" ведет переговоры с аргентинским "Расингом" по выкупу полузащитника Брайана Мансильи.
Фото: ФК "Оренбург"