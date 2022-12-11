По данным источника, 32-летний игрок может подписать контракт с бразильским "Интернасьоналом".
Фернандес сегодня объявил, что принял решение о возобновлении карьеры. Бразильский защитник провел предыдущий сезон в ЦСКА – сыграл в 28-ми матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил 3 мяча и отдал голевую передачу.
Весной стало известно, что он взял паузу в карьере и отправится в Бразилию.
Источник: O Globo
Возобновивший карьеру Фернандес может перейти в "Интернасьональ"
Защитник Марио Фернандес определился с клубом, в котором проведет ближайший год после возобновления карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА