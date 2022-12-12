"Локомотив" хотел арендовать Кругового, но сам игрок отказался? Дурные слухи первой части сезона не комментируем", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" хотел зимой подписать Кругового на правах аренды с правом выкупа. Сообщалось, что футболист отказался от трансфера, после чего красно-зеленые переключились на игрока "Крыльев Советов" Юрия Горшкова.
Гендиректор "Зенита" - о Круговом в "Локомотиве": дурные слухи первой части сезона
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не стал комментировать слухи об отказе защитника Данила Кругового переходить в "Локомотив" на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"