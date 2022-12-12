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Гендиректор "Зенита" - о Круговом в "Локомотиве": дурные слухи первой части сезона

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не стал комментировать слухи об отказе защитника Данила Кругового переходить в "Локомотив" на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"
"Локомотив" хотел арендовать Кругового, но сам игрок отказался? Дурные слухи первой части сезона не комментируем", - цитирует функционера "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" хотел зимой подписать Кругового на правах аренды с правом выкупа. Сообщалось, что футболист отказался от трансфера, после чего красно-зеленые переключились на игрока "Крыльев Советов" Юрия Горшкова.


Локомотив Зенит Круговой Медведев
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