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Иван Карпов: Бруно Фукс уйдет из ЦСКА в аренду в "Атлетико Минейро" за 400 тысяч долларов

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Бруно Фукс уйдет в аренду в "Атлетико Минейро" за 400 тысяч долларов: бразильский клуб сможет выкупить защитника у ЦСКА за 5 млн долларов + 50% от перепродажи.
Российский журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале поделился деталями сделки между футбольными клубами ЦСКА и "Атлетико Минейро" по бразильскому центральному защитнику Бруно Фуксу.



Напомним, что Бруно Фукс перешел в московский ЦСКА в августе 2020 года из бразильского клуба "Интернасьонал". Его контракт с "армейцами" на данный момент рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость 1,80 миллионов евро. В текущем сезоне Фукс принял участие лишь в восьми играх за ЦСКА, проведя на поле в общей сумме 473 минуты. Результативными действиями отметиться не успел. Всего за "армейцев" с момента перехода Бруно провел 19 матчей, также без результативных действий.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова


Фукс ЦСКА Атлетико Минейро
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