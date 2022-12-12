"Возможный переход в ЦСКА? Это фейк. Клуб не хочет продавать Яндаша", - цитирует агента Sport24.
В СМИ появилась информация, что ЦСКА в минувшее межсезонье рассматривал вариант с подписанием Яндаша. Сообщалось, что руководство красно-синих было готово выплатить турецкому коллективу компенсацию в размере 5 млн евро за футболиста.
28-летний хавбек сыграл в пяти матчах текущего розыгрыша чемпионата Турции и не отметился результативными действиями.
Агент Яндаша – об интересе ЦСКА: "Фенербахче" не хочет продавать Хакана
Агент Эркан Афаджан, представляющий интересы полузащитника "Фенербахче" Мерта Хакана Яндаша, прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.
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