"Пиняев может перейти в «Спартак» за 5 млн евро? Не верю в возможность этого трансфера. Паша (агент Павел Андреев) мне бы продал, а сейчас у него новый проект", - цитирует Салихову "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появились слухи, что "Спартак" заинтересован в кандидатуре Пиняева и готов выплатить "Крыльям" за игрока отступные в размере 5 млн евро.
Позднее сообщалось, что информация не соответствует действительности.
Пиняев забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу в 11-ти играх нынешнего сезона Российской Премьер-лиги.
Зарема: не верю в переход Пиняева в "Спартак". Мне бы Андреев продал Сергея
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова оценила вероятность подписания красно-белыми полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева.
Фото: соцсети Заремы Салиховой