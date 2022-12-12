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Зарема: не верю в переход Пиняева в "Спартак". Мне бы Андреев продал Сергея

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Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова оценила вероятность подписания красно-белыми полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева.
Фото: соцсети Заремы Салиховой
"Пиняев может перейти в «Спартак» за 5 млн евро? Не верю в возможность этого трансфера. Паша (агент Павел Андреев) мне бы продал, а сейчас у него новый проект", - цитирует Салихову "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появились слухи, что "Спартак" заинтересован в кандидатуре Пиняева и готов выплатить "Крыльям" за игрока отступные в размере 5 млн евро.

Позднее сообщалось, что информация не соответствует действительности.

Пиняев забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу в 11-ти играх нынешнего сезона Российской Премьер-лиги.


Салихова Спартак Андреев Пиняев Крылья Советов
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