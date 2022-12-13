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Агент Дивеева: переговоры по Игорю с "Зенитом" были еще до его перехода в ЦСКА

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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны "Зенита".
Фото: "СЭ"
– Об интересе "Зенита" мне пока неизвестно. Переговоры по Дивееву с "Зенитом" были еще до перехода Игоря в ЦСКА, – передает слова Еремина Metaratings.

Чуть ранее этот же источник сообщил о том, что "Зенит" рассматривает возможность подписания Игоря Дивеева и следит за переговорами между Игорем и ЦСКА по продлению действующего соглашения, которое заканчивается летом 2024 года. Напомним, что Дивеев перешел в стан "армейцев" летом 2019 года из футбольного клуба "Уфа". Тогда случился полноценный трансфер Игоря, до этого он выступал за московский клуб на правах аренды в течение полугода. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость центрального защитника московского ЦСКА и сборной России в шесть миллионов евро.


Дивеев ЦСКА Зенит Еремин
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