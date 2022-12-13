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Гурцкая: в этом году "Зенит" ни одного матча судейским административным ресурсом не выиграл

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Известный агент Тимур Гурцкая высказал мнение о "Зените".
Фото: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
- Создался некий стереотип, который в последний год никто не может доказать, что "Зенит" – это некий административный ресурс. Хотя «Зенит» в этом году ни одного матча судейским административным ресурсом не выиграл, - передает слова агента ютуб-канал "Это футбол, брат".

"Зенит" четыре года подряд выиграет РПЛ. В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Сергея Семака после 17 сыгранных туров занимают привычное первое место, заработав 42 балла и идут к пятому титулу и второй звезде. За 17 матчей "Зенит" проиграл лишь однажды - в 16 туре "Ахмату" (1:2). В этом году петербуржцы установили сразу несколько достижений. Так, команда Семака установила рекорд результативности после первого круга.

В Кубке России сине-бело-голубые не так успешны. Петербуржский коллектив не смог пробиться в верхнюю сетку плей-офф турнира, заняв в своем квартете третье место.


Зенит Гурцкая
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