– Кто для меня "батя" в футболе? Из тренеров Курбан Бердыев, он дал мне огромную почву под ногами. До него я думал, что знаю футбол, но когда пришел к нему, понял, что я футбол вообще не знал. А из игроков, конечно, были те, кто подсказывал. В "Торпедо" Денис Бояринцев, Нобоа в "Сочи". Такие моменты запоминаются. Но был бы рядом со мной такой игрок, как Модрич, я был бы очень счастлив, и, возможно, что?то было бы по?другому, – цитирует Новосельцева "Матч ТВ".
Центральный защитник Иван Новосельцев успел поиграть сразу в нескольких российских клубах. Последним его клубом был тульский "Арсенал", за который он выступал с июля 2021 года по июль 2022 года. До этого играл за "Сочи", "Зенит", "Ростов", "Анжи" и другие клубы. Наибольшее количество матчей Новосельцев провел за "Ростов" – 62 игры, 2 гола, 2 результативных передачи. На втором месте – московское "Торпедо" (39 матчей, по одному голу и ассисту), на третьем – "Сочи", за который Иван сыграл 35 раз, забил один мяч и отдал две результативных передачи. За тульский "Арсенал" Иван Новосельцев принял участие в 18-ти матчах, забив однажды. 25 августа 2022 года Новосельцеву исполнился 31 год. Недавно в эфире ютуб-канала "Площадка" Иван сообщил о том, что его агент занимается его будущим и ведет переговоры с российскими клубами. Официальный аккаунт FIFA пару дней назад выложил видео, в котором Лука Модрич поддерживает голкипера своей сборной Доминика Ливаковича, когда он только начинал играть за национальную команду. Сейчас Ливакович – основной голкипер хорватской сборной.
Новосельцев: был бы рядом со мной такой игрок, как Модрич, что-то могло пойти по-другому
Бывший защитник "Ростова", "Сочи", "Зенита" и ряда других российских клубов Иван Новосельцев рассказал о важности поддержки со стороны тренера и партнеров по команде.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"