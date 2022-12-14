Подмосковные "Химки" хотят сменить главного тренера. Клуб намерен расстаться с нынешнем наставником команды Спартаком Гогниевым 1 января. Об этом в своей телеграм-канале сообщил журналист Сергей Ильев.
Спартак Гогниев стал главным тренером "Химок" в сентябре этого года. Под его руководством команды одержала всего одну победу над "Оренбургом" (2:0) в 15 матчах во всех турнирах. В нынешнем розыгрыше РПЛ подмосковный клуб после 17 сыгранных туров располагается на 15 месте в таблице, набрав всего 12 баллов. В Кубке России "Химки" также выступили неудачно, заняв последнее место в своем квартете.
Вчера СМИ сообщили, что сразу несколько игроков основного состава "Химок" не летят с командой на первый сбор по решению Гогниева. Среди них капитан Денис Глушаков.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Ильева
Гогниев может покинуть "Химки"
Спартак Гогниев может быть уволен с поста наставника "Химок".
Фото: ФК "Химки"