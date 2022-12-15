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Глушаков: мне нет смысла ехать на первые сборы "Химок" в декабре, поеду с семьей на отдых

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Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков подтвердил, что пропустит первый зимний сбор красно-черных, стартующий 15 декабря.
Фото: РПЛ
- Так оно и обстоит. Я никогда в жизни не ездил в декабре на сборы. Впервые столкнулся с тем, что в декабре нужно ехать на сборы. Это решение тренера и руководства. Может, молодых футболистов хотят посмотреть. Может, какие-то другие задачи у клуба. Мы поговорили, пообщались. Пришли к общему пониманию, что мне, наверное, нет смысла ехать на первые сборы. Я поеду с семьей на отдых, - передает слова Глушакова "СЭ".

Ранее появилась информация, что 35-летний центральный полузащитник "Химок" Денис Глушаков достиг договоренности с руководством подмосковного клуба и продолжит выступление в его составе. Также стало известно, что Глушаков получил разрешение пропустить первый межсезонный сбор красно-черных, который начнется 15 декабря, при этом в списках участников этого сбора нет нескольких основных игроков "Химок" - защитников Александра Филина и Дмитрия Тихого, голкипера Ильи Лантратова, атакующего хавбека Ильи Кухарчука.

Кухарчук: в списках на сбор "Химок" меня нет, причина мне неизвестна


Химки Глушаков
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