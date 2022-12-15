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Представитель Дюпина: переговоров по контракту с "Рубином" нет. Ждем, как разрешится ситуация в клубе

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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько прокомментировал ситуацию с возможным продлением соглашения с голкипером "Рубина" Юрием Дюпиным.
Фото: РПЛ
– Переговоров о продлении контракта с "Рубином" пока не было. В клубе сейчас непонятная ситуация. Поэтому пока все спокойно, ждем, как ситуация разрешится. В данный момент нет смысла говорить о каких-то переговорах, – приводит слова Кигинько "РБ Спорт".

Ранее в различных СМИ сообщалось о том, что генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов близок к уходу из "Рубина". Еще ранее, в ноябре текущего года, из клуба по собственной инициативе ушел их главный тренер Леонид Слуцкий. Напомним, что "Рубин" в этом сезоне играет в Первой лиге (ранее – Футбольная национальная лига). По итогам предыдущего сезона он вылетел из Российской премьер-лиги напрямую, заняв предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице. Юрий Дюпин перешел в "Рубин" летом 2019 года из махачкалинского "Анжи" на правах свободного агента. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. В текущем сезоне Дюпин провел 16 матчей за "Рубин" в Первой лиге, шесть из них – без пропущенных мячей.


Дюпин Рубин
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