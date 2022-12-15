- Я еще ничего не знаю. Он может остаться, но может и уйти. Простите, но на сегодняшний момент никакой конкретики, - приводит комментарий агента "СЭ".
Вильсон Изидор играет за "Локомотив" с зимы 2022 года. В этом сезоне футболист принял участие в 17 играх, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Вчера СМИ сообщили, что француз думает не возвращаться в стан "железнодорожников". Также некоторые источники отмечают, что игрок может оказаться в "Краснодаре". Контракт Изидора с "Локомотивом" действует до лета 2026 года. Его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро (по данным портала Transfermarkt).
Агент Изидора: по будущему Вильсона пока никакой конкретики
Агент форварда "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа отреагировал на информацию о том, что игрок может покинуть клуб.
Фото: РПЛ