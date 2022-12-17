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Хомуха: все клубы РПЛ сталкиваются с проблемами против низкого блока. За исключением, может быть, "Зенита"

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Экс-полузащитник ЦСКА и "Зенита" Дмитрий Хомуха высказался о проблемах красно-синих в нападении.
Фото: ФК "Зенит"
- Правда ли, что "армейцы" осознанно отдают владение и пытаются ловить соперников на свободных зонах, а в позиционном нападении ничего создать не могут? Это касается не только ЦСКА, но и большинства российских команд. За исключением, может быть, "Зенита", потому что у них подбор футболистов группы атаки очень высокого уровня по меркам РПЛ. Все остальные клубы, так или иначе, сталкиваются с такой проблемой, когда против них играет команда в низком блоке, - приводит слова Хомухи Metaratings.ru.

В осенней части сезона Российской премьер-лиги занимающий пятое место с 29 очками в 17 матчах ЦСКА стал седьмой командой чемпионата по количеству забитых мячей - 30. Лидером по этому показателю является петербургский "Зенит" - 47 забитых голов, при этом сине-бело-голубые с 42 очками возглавляют и турнирную таблицу, имея 6-очковый отрыв от ближайшего преследователя. В составе петербуржцев выступает большое количество футболистов из Южной Америки, в том числе бразильцев, через которых в высокой степени и строится игра "Зенита" в атаке.


ЦСКА Зенит Хомуха
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