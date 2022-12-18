"Было много факторов, которые повлияли на ситуацию Игнатьева в клубе. Это и семейные проблемы… и отношение тренерского штаба во главе с Леонидом Слуцким. При всем уважении к этому специалисту, но он сильно подорвал уверенность Игнатьева в собственных силах, не сумев найти правильный подход…", - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, Игнатьев подписал контракт с "Рубином" зимой 2020 года. В составе казанского коллектива нападающий провел три сезона – в общей сложности он сыграл за клуб в 37-ми матчах Российской Премьер-лиги, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Летом 2022 года Игнатьев перешел в "Локомотив" на правах свободного агента. В текущем розыгрыше национального чемпионата он принял участие в 12 встречах Премьер-лиги, в которых записал себе в актив 4 гола и 2 результативные передачи.
Агент Игнатьева: Слуцкий не нашел подход к Ивану и подорвал его уверенность в собственных силах
Агент форварда "Локомотива" Ивана Игнатьева Алан Агузаров поделился воспоминаниями о работе футболиста с Леонидом Слуцким в "Рубине".
Фото: ФК "Локомотив"