- Переговоры с "Краснодаром" приостановлены, - передает слова Морено Sport24.
Ранее появилась информация, что "Краснодар" предложил 2,5 миллиона евро за 80% трансферных прав на 19-летнего нападающего аргентинского "Росарио Сентраль" Алехо Велиса, однако эти условия не устроили южноамериканский клуб. В 2022 году футболист провел за свою команду 34 матча во всех турнирах, забил 8 голов и выполнил 1 результативный пас.
Агент аргентинского форварда Велиса рассказал о приостановке переговоров с "Краснодаром"
Агент нападающего "Росарио Сентраль" Алехо Велиса Альберто Фочи Морено сообщил, что переговоры о возможном трансфере игрока в "Краснодар" приостановлены.
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