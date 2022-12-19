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Джорджевич: мой переход в "Спартак" невозможен, я зенитовец

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Нападающий "Сочи" Лука Джорджевич ответил на вопрос о своих вариантах продолжения карьеры.
Фото: ФК "Зенит"
- Были ли у меня другие варианты продолжения карьеры, кроме "Сочи"? Были, конечно. Я ждал предложения от команды, которая меня действительно хочет, которая готова дать мне шанс. Этой командой стал "Сочи". Наверное, присоединяться к коллективу 16 сентября - не совсем хорошо, но у меня всё впереди. Соглашусь ли я на переход в "Спартак"? Думаю, мой переход в "Спартак" невозможен. Я - зенитовец, - передает слова Джорджевича "РБ Спорт".

28-летний черногорский центрфорвард Лука Джорджевич в сентябре 2022 года на правах свободного агента подписал контракт с "Сочи" со сроком действия до конца текущего сезона. В составе "барсов" футболист провел 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. С июля 2012 года по август 2019 года Джорджевич был игроком петербургского "Зенита", из которого за этот период четырежды уезжал в аренды - в голландский "Твенте", итальянскую "Сампдорию", испанскую "Понферрадину" и тульский "Арсенал".


Сочи Спартак Зенит Джорджевич Российские трансферы
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