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"Крылья Советов": мы отклонили запрос "Локомотива" по трансферу Пиняева и Глушенкова

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Пресс-служба "Крыльев Советов" выступила с заявлением по поводу возможного трансфера футболистов клуба Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в "Локомотив".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Действительно, футбольный клуб "Крылья Советов" получал запрос от "Локомотива" относительно возможности трансфера Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. "Крылья Советов" заинтересованы в сохранении обоих футболистов, поэтому данный запрос был нашим клубом отклонён", - цитирует сообщение клубной пресс-службы "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что состав "Локомотива" могут пополнить Роман Ежов, Максим Глушенков и Сергей Пиняев, которые выступают в составе "Крыльев Советов". Позднее сообщалось, что "железнодорожники" подпишут Пиняева и Глушенкова, а сумма компенсации для самарского клуба составит более 10 млн евро.

Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин отметил, что у коллектива не будет шансов сохранить этих игроков, если красно-зеленые предложат за них те суммы отступных, которые прописаны в их контрактах.


Крылья Советов Пиняев Глушенков Локомотив Российские трансферы
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