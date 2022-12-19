– Предложений по Конате очень много, есть предложение от команды, которая точно будет участвовать в Лиге чемпионов на следующий год. Но его все в "Ахмате" пока устраивает. Сезон он хочет доиграть в Грозном. Такие серьезные трансферы совершаются летом. Зимой Мохамед вряд ли уйдет. А летом, если "Ахмат" посчитает достаточным одно из предложений, все может быть. Сбегать Конате точно не собирается, – цитирует агента "РБ Спорт".
Мохамед Конате перешел в грозненский "Ахмат" в июле 2021 года из подмосковных "Химок". До этого выступал за такие футбольные клубы, как "Тамбов", "Пюник", "Гомель", "Кайрат", "Бабите", "Урал" и др. Действующий контракт Конате с грозненской командой рассчитан до лета 2024 года. 12 декабря 2022 года Мохамеду исполнилось 25 лет. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость центрального нападающего из Буркина-Фасо в полтора миллиона евро. В текущем сезоне Конате провел за "Ахмат" двадцать матчей, забил девять мячей, отдал одну голевую передачу. В турнирной таблице Российской премьер-лиги грозненский клуб идет на шестом месте, имея на своем счету 26 очков. Позади семнадцать сыгранных туров. Игры РПЛ возобновятся в начале марта 2023 года. Первым делом "Ахмат" сыграет с "Оренбургом", занимающим седьмую строчку (отстает от "Ахмата" на одно очко).
Агент Конате: очень много предложений, в том числе от будущего участника ЛЧ, но зимой Мохамед вряд ли уйдет из "Ахмата"
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об интересе к нападающему грозненского "Ахмата" Мохамеду Конате.
Фото: ФК "Ахмат"