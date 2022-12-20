По данным источника, "Крылья Советов" ведут переговоры о трансфере с 26-летним российским нападающим Владимиром Сычевым. Самарский клуб предложил контракт на 3,5 года и готов увеличить зарплату футболисту в два раза и предложить 4 миллиона рублей. Также в случае перехода Сычевой получит подписной бонус в размере 35 миллионов рублей. Отмечается, что футболист заинтересован в переходе. Сделку ведет агент Виктор Панченко, которому обещано денежное вознаграждение.
"Крылья Советов" в этом сезоне набрали 20 баллов и занимают 11 место в таблице РПЛ. Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой в за проведенных 15 матчей забил 14 мячей и возглавляет гонку бомбардиров турнира.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Крылья Советов" готовы платить Сычевому 4 миллиона рублей в месяц
"Крылья Советов" заинтересованы в трансфере Владимира Сычевого.
Фото: РИА Новости