- Пускай "Зенит" побеждает в РПЛ хоть каждый год – без разницы. У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год. Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать. Но мне хочется самому стать чемпионом России, - приводит комментарий Пиняева "Чемпионат".
"Зенит" побеждает в РПЛ уже четыре года подряд. В нынешнем розыгрыше российского первенства команда Сергея Семака также лидирует в таблице и уверенно идет к пятому титулу подряд, опережая "Спартак" на 6 баллов. В случае пятой победы петербургский клуб получит на свою эмблему вторую звезду. За 17 матчей сине-бело-голубые потерпели всего одно поражения – от грозненского "Ахмата" (1:2). "Крылья Советов" располагаются на 11 строчке, имея в своем активе 20 набранных очков. Сергей Пиняев в этом сезоне завоевал место в стартовом составе самарского клуба и в 15 матчах набрал 7 очков по системе гол+пас. СМИ сообщают , что 18-летний вингер станет игроком "Локомотива".
Пиняев: пускай "Зенит" побеждает в РПЛ хоть каждый год. У меня нет принципиального отношения к ним
Футболист "Крыльев Советов" Сергей Пиняев высказался о гегемонии "Зенита" в РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"