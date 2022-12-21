- В целом это "шило на мыло". "Оренбург" и "Крылья Советов" - команды примерно одного уровня. Посмотрим, как Сычевому удастся себя проявить в Самаре. Есть пример Гамида Агаларова, который ярко выстрелил в прошлом сезоне, а теперь в "Ахмате" не всегда в состав попадает. С другой стороны, у "Крыльев" хороший тренер, умеющий совершенствовать футболистов. Почти все, кто с ним работает, затем хорошо продаются. Кроме того, "Оренбург" и "Крылья" играют в похожий футбол, стараются владеть мячом, поэтому Сычевому будет легче адаптироваться. Самарцам он пригодится, учитывая, что Сергей Пиняев и другие игроки могут покинуть команду зимой, - передает слова Тарханова РИА Новости.
20 декабря стало известно, что "Крылья Советов" активировали опцию выкупа 26-летнего нападающего "Оренбурга" Владимира Сычевого за 100 миллионов рублей, переход форварда подтвердил президент уральского клуба Василий Еремякин. По данным СМИ, в контракте Сычевого с самарцами будет опция выкупа, действующая только для одного возможного покупателя - петербургского "Зенита". В осенней части сезона футболист забил 17 голов и выполнил 2 ассиста в 19 матчах за клуб во всех турнирах и с 14 голами делит лидерство в гонке бомбардиров РПЛ со спартаковцем Квинси Промесом. Ранее появилась информация, что нынешней зимой "Крылья Советов" с высокой вероятностью покинут лидеры группы атаки - 18-летний вингер Сергей Пиняев и 23-летний нападающий Максим Глушенков, которые перейдут в московский "Локомотив". По итогам осенней части чемпионата России "Оренбург" занимает седьмое место с 25 набранными очками в 17 матчах, самарцы идут на 11 позиции с 20 очками.
Сычевой внезапно переходит в "Крылья". У "Зенита" будут эксклюзивные условия выкупа
Тарханов - о трансфере Сычевого из "Оренбурга" в "Крылья Советов": "шило на мыло", команды примерно одного уровня
Экс-главный тренер "Крыльев Советов" Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Владимира Сычевого из "Оренбурга" в самарский клуб.
Фото: ФК "Оренбург"