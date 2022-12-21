Харлачев: в "Крыльях" Сычевому будет легче себя проявить, нежели в "Зените"

Экс-главный тренер омского "Иртыша" Евгений Харлачев прокомментировал переход игравшего ранее под его руководством нападающего Владимира Сычевого из "Оренбурга" в "Крылья Советов".

Фото: ФК "Оренбург"





Ранее стало известно, что 26-летний центральный нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов", которые активировали опцию его выкупа за 100 миллионов рублей. 21 декабря появилась информация, что Сычевой выбрал переход в "Крылья", имея на руках предложение о подписании контракта от петербургского "



Журналист Ильёв: Сычевой выбрал "Крылья Советов", имея на руках предложение от "Зенита" - Не нужно сравнивать Сычевого с Агаларовым. Володя очень целеустремленный. Он знает, что делает, раз выбрал "Крылья". Да, много писали, что есть интерес нескольких клубов. Выбрал "Крылья Советов" - значит, отдает отчет о возможностях. Может, в "Крыльях" будет легче себя проявить, нежели в "Зените" или в другом клубе, где большая конкуренция. Если у него будет постоянная игровая практика, это будет большой плюс. Он будет совершенствоваться как футболист. Не будет закисать, сидя на лавке, пусть и в топ-клубе, - передает слова Харлачева " Чемпионат ".Ранее стало известно, что 26-летний центральный нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов", которые активировали опцию его выкупа за 100 миллионов рублей. 21 декабря появилась информация, что Сычевой выбрал переход в "Крылья", имея на руках предложение о подписании контракта от петербургского " Зенита ". По итогам осенней части текущего сезона "Оренбург" занял седьмое место (25 очков), "Крылья Советов" - 11 строчку турнирной таблицы (20 очков), "Зенит" с 42 очками и 6-очковым отрывом от преследователей возглавляет чемпионскую гонку. 48-летний Евгений Харлачев тренировал Сычевого в омском "Иртыше" до его перехода в "Оренбург", под его руководством форвард забил 4 гола и отдал 4 результативных паса в 23 матчах.