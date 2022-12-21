Харлачев: в "Крыльях" Сычевому будет легче себя проявить, нежели в "Зените"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер омского "Иртыша" Евгений Харлачев прокомментировал переход игравшего ранее под его руководством нападающего Владимира Сычевого из "Оренбурга" в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Оренбург"
- Не нужно сравнивать Сычевого с Агаларовым. Володя очень целеустремленный. Он знает, что делает, раз выбрал "Крылья". Да, много писали, что есть интерес нескольких клубов. Выбрал "Крылья Советов" - значит, отдает отчет о возможностях. Может, в "Крыльях" будет легче себя проявить, нежели в "Зените" или в другом клубе, где большая конкуренция. Если у него будет постоянная игровая практика, это будет большой плюс. Он будет совершенствоваться как футболист. Не будет закисать, сидя на лавке, пусть и в топ-клубе, - передает слова Харлачева "Чемпионат".

Ранее стало известно, что 26-летний центральный нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов", которые активировали опцию его выкупа за 100 миллионов рублей. 21 декабря появилась информация, что Сычевой выбрал переход в "Крылья", имея на руках предложение о подписании контракта от петербургского "Зенита". По итогам осенней части текущего сезона "Оренбург" занял седьмое место (25 очков), "Крылья Советов" - 11 строчку турнирной таблицы (20 очков), "Зенит" с 42 очками и 6-очковым отрывом от преследователей возглавляет чемпионскую гонку. 48-летний Евгений Харлачев тренировал Сычевого в омском "Иртыше" до его перехода в "Оренбург", под его руководством форвард забил 4 гола и отдал 4 результативных паса в 23 матчах.

Журналист Ильёв: Сычевой выбрал "Крылья Советов", имея на руках предложение от "Зенита"


Крылья Советов Зенит Иртыш Сычевой Харлачев Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Ранджелович: очень приятно, что меня признали лучшим в первой половине сезона. В "Урале" я чувствую себя как дома
Пиняев – о звездной болезни: поймать звезду можно и в 35. Надо контролировать себя, понимать, как себя вести в жизни 1
Fichajes: "Манчестер Юнайтед" планирует приобрести Гризманна за 60 млн евро
Харлачев: в "Крыльях" Сычевому будет легче себя проявить, нежели в "Зените"
"Мутко против": футболистка ЦСКА Виноградова умерла от отравления
"Оренбург" объявил о подписании аргентинского защитника Переса 2
Брат 17-летней футболистки ЦСКА Виноградовой поделился информацией о ее смерти 4
Семин: Месси стал лучшим, потому что много работал на этом ЧМ на команду
Дмитрий Кузнецов - о Сычевом в "Крыльях Советов": для него переход из "Оренбурга" в любой клуб РПЛ - шаг вперед
Metaratings: за Соколова в "Локомотиве" "Крыльям Советов" достанутся права на Бабкина, "Химки" не получат ничего 1
Журналист Карпов: "Локомотив" выкупит у "Крыльев Советов" хавбека Соколова и отправит его в аренду
Журналист Ильёв: Сычевой выбрал "Крылья Советов", имея на руках предложение от "Зенита" 12
Финал ЧМ-2022 Аргентина - Франция стал самой рейтинговой трансляцией месяца на российском ТВ 3
Ушла из жизни 17-летняя футболистка ЦСКА Виноградова 10
AS: "Аль-Наср" - единственный клуб, предложивший Роналду контракт 3