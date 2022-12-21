По данным источника, "Краснодар" хочет укрепить линию атаки и проявляет интерес к 23-летнему вингеру азербайджанского "Карабаха" Леандро Андраде.
В этом сезоне игрок из Кабо-Верде Леандро Андраде сыграл в 15 встречах за азербайджанский клуб. На счету футболиста 1 гол и 7 успешных ассистов. Контракт игрока с "Карабахом" действует до лета 2025 года. Трансферная стоимость Андраде, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" заинтересован в приобретении вингера "Карабаха" Андраде
"Краснодар" хочет усилить атакующую линию футболистом "Карабаха" Леандро Андраде.
Фото: ФК "Карабах"