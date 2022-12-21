"Краснодар" объявил, что бразильский "Интернасьонал" активировал пункт в соглашении между клубами о выкупе 28-летнего вингера Вандерсона. Все формальности между россиянами и бразильцами решены и игрок стал полноценным футболистом Интернасьонала.
Вандерсон пополнил ряды "Краснодара" в 2017 году. В составе "быков" бразилец принял участие в 130 играх. На счету футболиста 17 голов и 15 результативных передач. Весной 2022 года Вандерсон был взят в аренду бразильским клубом. За "Интернасьонал" игрок провел 31 матч, в которых смог забить 6 мячей и оформить 3 успешных ассиста.
Официально: "Интернасьонал" выкупил Вандерсона у "Краснодара"
Бразильский вингер Вандерсон стал полноценным игроком "Интернасьонала".
Фото: ФК "Краснодар"