"У Мирослава действующий контракт с "Ахматом", он останется там, пока не поступит предложение, устраивающее обе стороны. Были ли контакты со "Спартаком"? Нет. Пока нет ничего конкретного, вообще никаких предложений на руках", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее агент сообщил, что до него доходили слухи об интересе к 26-летнему сербу со стороны "Спартака" и "Локомотива".
Богосавац вышел на поле в 16-ти играх нынешнего сезона Российской Премьер-лиги и записал на свой счет 3 голевые передачи.
"Ахмат" по итогам 17-ти туров идет на 6-м месте в таблице национального первенства с 26-ю очками в активе.
Агент Богосаваца – об интересе "Спартака": пока нет ничего конкретного
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Ахмата" Мирослава Богосаваца, высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Тамбов"