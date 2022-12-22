По данным источника, представители хорватского футболиста ведут переговоры с претендентами на игрока.
Сообщается, что в услугах хавбека заинтересован греческий "АЕК", чешская "Виктория", а также "Легия" из чемпионата Польши.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Мишкич вышел на поле в 13-ти матчах и забил один гол.
"Урал" в 17-ти турах набрал 21 очко и занимает 10-е место в таблице чемпионата.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": агенты Мишкича ведут переговоры с "Викторией", "АЕКом" и "Легией"
Полузащитник "Урала" Даниел Мишкич может сменить команду.
Фото: ФК "Урал"