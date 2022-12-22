"Может, нам и стоит подождать возвращения в большой европейский футбол. Вопрос в длительности этого ожидания. Я смотрю на внутреннюю позицию УЕФА. Мне кажется, там сами недовольны тем, что происходит. Поэтому это не должно продлиться долго", - цитирует Гинера "СЭ".
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА объявили об отстранении всех российских команды от участия в международных турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграла в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022 и не будет участвовать в отборе на Евро-2024, а российские клубы пропускают текущий розыгрыш еврокубков.
Гинер - о переходе в Азию: стоит подождать возвращения в Европу. В УЕФА сами недовольны тем, что происходит
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возможный переход российского футбола в азиатскую Конфедерацию.
Фото: ПФК ЦСКА