"Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею (переход в Азию). Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть — такое мнение Карпина", - цитирует Дюкова "РБ Спорт".
Напомним, накануне, 23 декабря, исполком РФС обсуждал возможный переход России в азиатскую конфедерацию. Итоговое решение отложили до следующей недели.
Сборная России отстранена ФИФА и УЕФА от международных соревнований под эгидой организаций. В итоге подопечные Валерия Карпина провели в 2022 году три товарищеских матчах: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). Сборная Боснии в последний момент отказалась от проведения игры с Россией.
Дюков: Карпин скорее поддерживает идею перехода в Азию. Лучше играть, чем не играть
Президент РФС Александр Дюков рассказал о мнении главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу возможного перехода в состав АФК.
Фото: ТАСС