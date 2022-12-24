Дюков: Карпин скорее поддерживает идею перехода в Азию. Лучше играть, чем не играть

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Президент РФС Александр Дюков рассказал о мнении главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу возможного перехода в состав АФК.
Фото: ТАСС
"Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею (переход в Азию). Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть — такое мнение Карпина", - цитирует Дюкова "РБ Спорт".

Напомним, накануне, 23 декабря, исполком РФС обсуждал возможный переход России в азиатскую конфедерацию. Итоговое решение отложили до следующей недели.

Сборная России отстранена ФИФА и УЕФА от международных соревнований под эгидой организаций. В итоге подопечные Валерия Карпина провели в 2022 году три товарищеских матчах: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0). Сборная Боснии в последний момент отказалась от проведения игры с Россией.


Дюков Карпин РФС
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