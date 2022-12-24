Спортдиректор "Маккаби" Тель-Авив - о возможном переходе Ивича в "Краснодар": мы не комментируем слухи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Маккаби" Тель-Авив Барак Ицхаки дал комментарий по информации о возможном переходе главного тренера команды Владимира Ивича в "Краснодар".
Фото: Getty Images
- Ивич уходит в "Краснодар"? Извините, но мы не комментируем слухи, - передает слова Ицхаки Sport24.

Ранее появилась информация, что 45-летний сербский главный тренер тель-авивского "Маккаби" Владимир Ивич может возглавить "Краснодар". Ранее специалист работал также в английском "Уотфорде" и греческом ПАОК. Вместе с ПАОК Ивич стал обладателем Кубка Греции, "Маккаби" Тель-Авив под его началом дважды становился чемпионом Израиля, а также по одному разу выигрывал национальный Кубок и Суперкубок.


Краснодар Маккаби Ивич Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент Алонсо: Хуниор приедет в расположение "Краснодара" в начале января
Daily Mail: "Астон Вилла" не против ухода Коутиньо в зимнее трансферное окно
Ивич – об информации о том, что он может возглавить "Краснодар": есть вещи, о которых я не могу говорить
Агент Литвинова – о возможном переходе игрока в "Боавишту": обратитесь лучше в "Краснодар"
Каррера: не верю в переход РФС в АФК. Буду ждать возращения России в турниры УЕФА 5
"СЭ": представитель Лисаковича направил в РФС претензию к "Рубину" из-за невыплаченного агентского долга
Goal: Суарес перейдет в "Гремио". Футболист подпишет с бразильским клубом двухлетний контракт 1
Карасев: у меня наворачиваются слезы от гимна ЛЧ. Из-за переживаний иногда выключаю трансляцию 2
Самедов – о договорных матчах на ЧМ-2022: как вообще может обсуждаться эта тема на таком турнире?
Зарема - о том, что Николсон подорожал на 4 миллиона евро: это неожиданность только для псевдоэкспертов 3
Журналист Балаге: Месси подпишет контракт с "ПСЖ" по схеме 1+1. Клуб увеличит зарплату аргентинцу 1
Мартинес: мечтал выиграть ЧМ-2022, чтобы доказать, что Месси – лучший игрок в истории 8
Metaratings: португальский клуб "Боавишта" проявляет интерес к защитнику "Краснодара" Литвинову
Фабрицио Романо: Ди Мария хочет доиграть сезон в "Ювентусе"
"СЭ": новое руководство "Рубина" проявляет интерес к Курбану Бердыеву 3