- Ивич уходит в "Краснодар"? Извините, но мы не комментируем слухи, - передает слова Ицхаки Sport24.
Ранее появилась информация, что 45-летний сербский главный тренер тель-авивского "Маккаби" Владимир Ивич может возглавить "Краснодар". Ранее специалист работал также в английском "Уотфорде" и греческом ПАОК. Вместе с ПАОК Ивич стал обладателем Кубка Греции, "Маккаби" Тель-Авив под его началом дважды становился чемпионом Израиля, а также по одному разу выигрывал национальный Кубок и Суперкубок.
Спортдиректор "Маккаби" Тель-Авив - о возможном переходе Ивича в "Краснодар": мы не комментируем слухи
Спортивный директор "Маккаби" Тель-Авив Барак Ицхаки дал комментарий по информации о возможном переходе главного тренера команды Владимира Ивича в "Краснодар".
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