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Корниленко: хотим, чтобы Сычевой в "Крыльях" оставался лучшим бомбардиром РПЛ

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал приобретение экс-нападающего "Оренбурга" и сборной России Владимира Сычевого.
Фото: EPA / VOSTOCK Photo
– Мы приобрели игрока сборной и лучшего бомбардира РПЛ на долгосрочную историю. Понимаем, что предстоит много работы, чтобы в этих статусах оставаться, надеюсь на дальнейшее развитие футболиста. Хотим, чтобы он принес нам пользу во второй части сезона, а также продолжил оставаться в статусе лучшего бомбардира РПЛ и игрока сборной, – приводит слова Корниленко Metaratings.

Сегодня самарские "Крылья Советов" официально объявили о переходе 26-летнего центрального нападающего Владимира Сычевого, который первую часть сезона РПЛ и Кубка России провел в статусе футболиста "Оренбурга", в который он перешел летом 2021 года. По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги Владимир Сычевой является лучшим бомбардиром всего чемпионата. У него на счету 14 голов. Столько же у Квинси Промеса, представляющего московский "Спартак", но Сычевой опережает Промеса по мячам, забитым непосредственно с игры. В ноябре текущего гола Владимир был вызван Валерием Карпиным в расположение сборной России по футболу. 17 ноября он дебютировал в национальной команде в рамках товарищеского матча со сборной Таджикистана. "Крылья Советов" идут одиннадцатыми в турнирной таблице РПЛ, "Оренбург" – седьмым.


Корниленко Сычевой Крылья Советов РПЛ
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