"В первую очередь мы бы хотели в клубе определенной стабильности и не хотели бы в больших количествах продавать своих лидеров. Нас во всем устраивал Глушенков, но он получил достойное предложение, ушел в другой клуб", - цитирует Осинькина Metaratings.
Напомним, ранее стало известно, что Максим Глушенков, скорее всего, продолжит карьеру в московском "Локомотиве". Сообщалось, что "железнодорожники" выплатят сумму выкупа, прописанную в контракте, за него и полузащитника Сергея Пиняева. О трансферах пока не было объявлено официально.
Максим Глушенков выступает за самарцев с лета прошлого года, когда "Крылья" арендовали его из "Спартака". В последнее трансферное окно клуб выкупил форварда. В нынешнем сезоне Глушенков провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.
Осинькин: мы бы хотели стабильности - не продавать своих лидеров. Нас во всем устраивал Глушенков
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин заявил, что клуб не хотел терять форварда Максима Глушенкова.
Фото: ПФК "Крылья Советов"