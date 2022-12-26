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Брентфорд
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Фулхэм2 тайм
П1 26X 6.4П2 1.17
Лестер Сити
0 - 3 0 3
Ньюкасл2 тайм
П1 110X 21П2 1.01
Эвертон
1 - 1 1 1
Вулверхэмптон2 тайм
П1 2.96X 2.12П2 4.1
Саутгемптон
0 - 2 0 2
Брайтон2 тайм
П1 40X 10П2 1.08
Астон Вилла
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ЛиверпульНе начат
П1 4.9X 4.2П2 1.68
Арсенал
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Вест ХэмНе начат
П1 1.63X 4.3П2 5.8
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Непомнящий: Дзюба – игрок первой восьмерки РПЛ. Он еще может приносить пользу

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Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий, работавший вместе с Артемом Дзюбой, прокомментировал будущее 34-летнего форварда.
Фото: "СЭ"
– Думаю, что Дзюба – игрок первой восьмерки РПЛ. Что для него может стать стимулом? Просто играть. Он игрок по нутру. Для него чем труднее, тем лучше. Он еще может приносить пользу. Дзюба легко адаптируется в любой ситуации. Примеров много. Где он только ни поиграл. И везде в России сумел адаптироваться, – цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

Напомним, что российский нападающий Артем Дзюба, ранее выступавший за сборную России по футболу и несколько клубов Российской премьер-лиги ("Зенит", московский "Спартак", тульский "Арсенал", "Томь"), в начале ноябре текущего года расторг свой контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". В эту команду он перешел в августе 2022 года в статусе свободного агента. Его соглашение с "Зенитом", за который он играл в предыдущем сезоне, завершилось по его окончании. За "Адана Демирсор" Артем Дзюба провел всего пять матчей, забил один мяч. В общей сумме он провел на футбольном поле лишь 220 минут. Сейчас 34-летний центрфорвард находится в затяжном поиске нового клуба. Основным претендентом на Дзюбу считалось московское "Торпедо", но вчера один из источников ("РБ Спорт") поделился информацией, что "автозаводцы" больше не интересуются Артемом.


Непомнящий Дзюба РПЛ
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