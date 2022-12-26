– Думаю, что Дзюба – игрок первой восьмерки РПЛ. Что для него может стать стимулом? Просто играть. Он игрок по нутру. Для него чем труднее, тем лучше. Он еще может приносить пользу. Дзюба легко адаптируется в любой ситуации. Примеров много. Где он только ни поиграл. И везде в России сумел адаптироваться, – цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
Напомним, что российский нападающий Артем Дзюба, ранее выступавший за сборную России по футболу и несколько клубов Российской премьер-лиги ("Зенит", московский "Спартак", тульский "Арсенал", "Томь"), в начале ноябре текущего года расторг свой контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". В эту команду он перешел в августе 2022 года в статусе свободного агента. Его соглашение с "Зенитом", за который он играл в предыдущем сезоне, завершилось по его окончании. За "Адана Демирсор" Артем Дзюба провел всего пять матчей, забил один мяч. В общей сумме он провел на футбольном поле лишь 220 минут. Сейчас 34-летний центрфорвард находится в затяжном поиске нового клуба. Основным претендентом на Дзюбу считалось московское "Торпедо", но вчера один из источников ("РБ Спорт") поделился информацией, что "автозаводцы" больше не интересуются Артемом.
Непомнящий: Дзюба – игрок первой восьмерки РПЛ. Он еще может приносить пользу
Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий, работавший вместе с Артемом Дзюбой, прокомментировал будущее 34-летнего форварда.
Фото: "СЭ"