- Реально ли "Спартаку" в нынешнем сезоне обогнать "Зенит"? Вряд ли. Мое мнение - "Зенит" может проиграть только самому себе. И петербуржцы могут уступить в этой борьбе только за счет своей расслабленности, недонастроя и внутренних пертурбаций, - передает слова Филимонова Matchtv.ru.
По итогам осенней части сезона петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 42 очка в 17 сыгранных матчах при 1 поражении. Московский "Спартак" с 36 очками занимает вторую строчку, еще на 1 очко меньше у "Ростова", который находится на третьем месте. Четвертую и пятую позиции занимают московские "Динамо" и ЦСКА (по 29 очков).
Филимонов: "Зенит" в этом сезоне может проиграть только самому себе, "Спартаку" вряд ли реально его обогнать
Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов прокомментировал шансы красно-белых на чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"