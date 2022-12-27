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Агент Глебова: Данил сосредоточен на "Ростове". Без клуба не будем рассматривать никаких предложений

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Футбольный агент Павел Банатин о ситуации с будущим полузащитника "Ростова" Данила Глебова.
Фото: Чемпионат.com
– Если зимой поступит какое-то предложение по Данилу, я сразу же отправлю его в "Ростов". Без малейшего уведомления клуба мы ничего рассматривать не будем, у нас прекрасные отношения с "Ростовом". Данил сейчас сосредоточен на команде. Но никто не знает, что будет завтра, – цитирует агента "РБ Спорт".

Российский опорный полузащитник Данил Глебов играет за "Ростов" с января 2019 года. До этого он представлял махачкалинский "Анжи" и академию московского "Локомотива". В текущем сезоне Глебов провел за "Ростов" 23 матча – 17 в Российской премьер-лиге и шесть в Кубке России, на его групповой стадии. Данил за этот период забил четыре мяча и отдал четыре результативных передачи. Глебов является капитаном ростовского клуба и вызывается в сборную России по футболу, за которую он отыграл пока всего четыре матча. Дебют Данила за национальную команду пришелся на 11 ноября 2021 года. Контракт Данила Глебова с "Ростовом" действует до 30 июня 2024 года. Последнее продление соглашения произошло 22 января 2020 года.


Глебов Ростов
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