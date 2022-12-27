– Русские были сложными парнями. Особенно на тренировках. Там было не до шуток. В итоге получались жаркие матчи, — цитирует Ломбертса Sport24.
Бельгийский центральный защитник Николас Ломбертс переходил в "Зенит " летом 2007 года из "Гента". В питерском клубе Николас пробыл до лета 2017 года, когда он перешел в другой клуб из Бельгии – "Остенде". В нем же Ломбертс и завершил карьеру футболиста летом 2020 года. В общей сумме Николас Ломбертс провел за питерский "Зенит" 289 матчей, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач – наибольшее количество игр за одну команду в карьере бельгийца.
Ломбертс: русские в "Зените" были сложными парнями. Там было не до шуток
Экс-защитник "Зенита" Николас Ломбертс высказался по поводу российских игроков питерской команды образца 2007–2008 годов.
Фото: ФК "Зенит"