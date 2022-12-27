Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс
23:00
Манчестер СитиНе начат
П1 9.8X 6.6П2 1.28

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
17:00
НантНе начат
П1 2.5X 3.45П2 2.85
Аяччо
17:00
АнжеНе начат
П1 2.11X 3.35П2 3.7
Осер
19:00
МонакоНе начат
П1 4.5X 4П2 1.75
Клермон
21:00
ЛилльНе начат
П1 4.7X 3.85П2 1.77
Брест
23:00
ЛионНе начат
П1 3.65X 3.65П2 2.02
ПСЖ
23:00
СтрасбургНе начат
П1 1.24X 7.4П2 13
Реклама лига ставок Сделать ставку

Ломбертс: русские в "Зените" были сложными парнями. Там было не до шуток

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник "Зенита" Николас Ломбертс высказался по поводу российских игроков питерской команды образца 2007–2008 годов.
Фото: ФК "Зенит"
– Русские были сложными парнями. Особенно на тренировках. Там было не до шуток. В итоге получались жаркие матчи, — цитирует Ломбертса Sport24.

Бельгийский центральный защитник Николас Ломбертс переходил в "Зенит " летом 2007 года из "Гента". В питерском клубе Николас пробыл до лета 2017 года, когда он перешел в другой клуб из Бельгии – "Остенде". В нем же Ломбертс и завершил карьеру футболиста летом 2020 года. В общей сумме Николас Ломбертс провел за питерский "Зенит" 289 матчей, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач – наибольшее количество игр за одну команду в карьере бельгийца.


Ломбертс РПЛ Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
La Repubblica: "Ювентус" заинтересован в трансфере Макаллистера
Газинский – о Сафонове: Агкацев – хороший вратарь, но, сколько бы Матвей ни ошибался, ему будут доверять
Абаскаль: "Спартак" был 10-м, а теперь бьется за титул – и это почти без изменений в составе 2
Рэшфорд: у "МЮ" другой образ мышления по сравнению с прошлым сезоном. Это совсем иная команда, играющая в другой футбол
Correio da Manha: "Челси" предложил "Бенфике" более 120 млн евро за Энцо Фернандеса 1
Ломбертс: русские в "Зените" были сложными парнями. Там было не до шуток 2
Газинский: играешь с "Локомотивом", "Динамо", ЦСКА и понимаешь, что "Зенит" на совершенно другом уровне находится
Голы Рэшфорда и Марсьяля помогли "МЮ" крупно обыграть дома "Ноттингем Форест"
27 декабря
"РБ Спорт": Горлов из "Енисея" - основной кандидат на пост главного тренера "Пари НН" 1
Агент Эль-Ямика: нет и шанса, что Джавад перейдет в "Локомотив". Мы отклонили их предложение 1
"РБ Спорт": "Торпедо" пытается подписать Ломовицкого
Абаскаль: "Спартак" может дать мне стабильность. Клуб меня поддерживает, а я могу расти вместе с игроками 1
"Чемпионат": "Локомотив" может взять в аренду защитника сборной Марокко Эль-Ямика
Голы Маунта и Хаверца принесли "Челси" победу над "Борнмутом"
Агент Самошникова: впервые слышу, что Илья согласовал контракт с "Локомотивом"