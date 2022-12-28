"Человек пришёл и вёл себя как будто ему кто-то обещал, что он будет играть в основном составе. Потом он заболел, а когда вернулся, он стал выражать недовольство и показывать своё отношение к тренировочному процессу", — цитирует Фёдорова "Реальное время".
Напомним, Педриньо подписал контракт с "Локомотивом" в сентябре. Он вышел на поле в шести матчах Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. В начале декабря стало известно, что бразильский хавбек на правах аренды переходит в "Сан-Паулу".
Федоров исполнял обязанности главного тренера московского коллектива с октября по ноябрь этого года.
Федоров – о Педриньо: вёл себя как будто ему обещали место в основе
Бывший и.о. главного тренера "Локомотива" Андрей Федоров высказался о конфликте с полузащитником "железнодорожников" Педриньо.
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