"ЦСКА ведет переговоры с президентом "Расинга"? Невозможно. Это фейк. Энцо уже перешел в "Шарлотт", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "армейцы" нацелены на приобретение аргентинского нападающего. Сообщалось, что также Копетти попал в сферу интересов "Зенита". По словам Сендоа, питерцы были готовы выплатить "Расингу" отступные за игрока в размере 7,5 млн евро.
Агент Копетти – о переговорах с ЦСКА: это фейк – Энцо уже перешел в "Шарлотт"
Агент Мартин Сендоа, представляющий интересы форварда "Расинга" Энцо Копетти, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА.
Фото: Getty Images