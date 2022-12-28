"Тренер хотел, чтобы мы приобрели центрального защитника. Мы уже подписали Переса. В принципе, тренер больше запросов не делал. Но сейчас будут сборы. Может быть, клубу еще кто?нибудь понадобится", — цитирует функционера "Спорт день за днем".
Напомним, "Оренбург" объявил о подписании контракта с защитником Матиасом Пересом 21 декабря. До этого 23-летний футболист защищал цвета клуба "Ланус" из чемпионата Аргентины.
По итогам 17-ти туров Российской Премьер-лиги оренбуржцы имеют в активе 25 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.
Спортдиректор "Оренбурга": Личка хотел защитника. После сборов может понадобиться еще кто?то
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о работе клуба на трансферном рынке этой зимой.
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