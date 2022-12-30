- Семак — без вариантов. Многие считают, что он выезжает за счет игроков? Да, четыре года подряд (иронично). Самим?то не смешно? Вы знаете, очень сложно таких игроков удержать! Вы видели хоть какие-то скандалы в "Зените"? Четыре года подряд – чемпионы, и каждый раз – с отрывом, - приводит мнение Радимова "Матч ТВ".
Сергей Семак начал свою самостоятельную тренерскую карьеру в 2016 году, возглавив "Уфу". С башкирской командой Сергей смог добиться исторического результата, заняв 6 место и попав в Лигу Европы. Руководство "Зенита" заметило успехи Семака и в 2018 году пригласило его на пост наставника петербуржской команды. Под руководством российского специалиста коллектив из Санкт-Петербурга 4 года подряд выигрывает титул чемпионов России. Также в активе сине-бело-голубых один кубок России и 3 суперкубка России.
В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" привычно ушел на зимний перерыв на 1 месте. По итогам 17 сыгранных туров сине-бело-голубые набрали 42 балла и опережают, идущий на второй строчке, "Спартак" на 6 очков.
Радимов: Семак - лучший тренер первой части сезона РПЛ. Вы видели хоть какие-то скандалы в "Зените"?
Экс-тренер "Зенита-2" Владислав Радимов считает Сергея Семака лучшим тренером первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"