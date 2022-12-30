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Орлов – о нацистском жесте Ловрена: хорваты цепляются – им не нравится, что он играет в России

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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об инциденте с защитником "Зенита" Деяном Ловреном.
Фото: Getty Images
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист сборной Хорватии во время вечеринки демонстрировал фашистское приветствие движение Усташи.

"Во-первых, мы не знаем, что там была за обстановка и кто его спровоцировал. Во-вторых, это его личная жизнь. Своим присутствием в России, он показывает, как хорошо относится к нашей стране. И понятно, что многим хорватам это не нравится. Вот они и цепляются за это видео", - цитирует Орлова Sport24.

Ловрен пополнил состав "Зенита" летом 2020 года. 33-летний защитник в составе сборной Хорватии завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2022, который прошел в Катаре.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги Ловрен сыграл 15 матчей, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.

"Зенит" по итогам 17-ти туров лидирует в чемпионате страны с 42 очками в активе.


Орлов Ловрен Зенит Сборная Хорватии
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