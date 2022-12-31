Руководство "Краснодара" практически согласовало контракт с 45-летним сербским специалистом Владимиром Ивичем, в ближайшее время он займет пост главного тренера клуба, сообщают СМИ. По данным источника, контракт "быков" с Ивичем, который в настоящее время является наставником "Маккаби" из Тель-Авива, будет заключен сроком на два года с опцией продления еще на один год.
Ранее появлялась информация, что Ивич должен приступить к работе с черно-зелеными после 5 января. По итогам осенней части сезона "Краснодар" занимает восьмое место в турнирной таблице с 25 очками в 17 матчах, с марта 2022 год командой руководил экс-главный тренер "Краснодара-2" Александр Сторожук.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" практически согласовал контракт с Ивичем по схеме "2+1"
По данным СМИ, "Краснодар" близок к заключению соглашения с сербским тренером Владимиром Ивичем.
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