"Никто не следит за российским клубным футболом, а Ловрен хороший игрок, который может показать гораздо большее в "Лионе" даже в своем преклонном возрасте. Переход в Лигу 1 будет правильным решением для нашего хорватского защитника", - цитирует журналиста Sport24.
Сегодня в СМИ появилась информация, что Ловрен близок к переходу из "Зенита" в "Лион". Сообщалось, что контракт хорватского защитника будет рассчитан на 2 года.
В нынешнем сезоне Ловрен вышел на поле в 15-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Хорватский журналист: никто не следит за РПЛ, а Ловрен может показать большее в "Лионе"
Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Меркац поделился мнением о возможном переходе защитника "Зенита" Деяна Ловрена в "Лион".
Фото: ФК "Зенит"