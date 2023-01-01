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Metaratings: переход Максимовича в "Спартак" может не состояться. Клуб пока не договорился с "Хетафе" по сумме трансфера

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Переход полузащитника "Хетафе" Неманьи Максимовича в "Спартак" находится под угрозой срыва.
Фото: Getty Images
По сообщению источника, переход полузащитника "Хетафе" Неманьи Максимовича под угрозой срыва. Сторонам до сих пор не удалось прийти к соглашению по поводу возможной суммы трансфера. Также в "Спартаке" до сих пор нет единого мнения по поводу необходимости этого трансфера. Сам игрок не против переезда в Россию.

Напомним, что ранее этот же источник сообщил о том, что новый спортивный директор московского "Спартака" в конце декабря уехал из России – Пол Эшуорт находится за рубежом, где изучает как Максимовича, так и других альтернативных кандидатов по этой позиции. Сам Неманья Максимович играет за испанский "Хетафе" с июля 2018 года. До этого он представлял такие клубы, как "Валенсия", "Астана", "Домжале" и молодежные команды "Вероны" и "Црвены Звезды". В текущем сезоне 27-летний сербский полузащитник провел 12 матчей за "Хетафе" в чемпионате Испании, результативными действиями не отметился. Также отыграл два матча за сборную в Лиге наций УЕФА. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Максимовича в 10 миллионов евро. Контракт Неманьи с "Хетафе" действует до лета 2024 года.

Источник: Metaratings


Максимович Спартак Хетафе
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