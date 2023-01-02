– "Локомотив" – разочарование года. Больная тема для всего российского футбола и спорта, что, имея таких спонсоров, и так играть, – цитирует Титова "Матч ТВ".
Напомним, что московский "Локомотив" по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице. "Железнодорожники" имеют на своем счету 13 очков. До зоны вылета и подмосковных "Химок", которые располагаются на пятнадцатом месте, всего одно очко. По окончании первой части текущего сезона РПЛ "Локомотив" возглавил новый тренер – московский клуб заключил контракт с Михаилом Галактионовым, который незадолго до этого ушел из нижегородского "Пари НН". "Железнодорожники" уже успели приобрести голкипера Илью Лантратова из "Химок" и двух атакующих футболистов из "Крыльев Советов" – Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
Титов: "Локомотив" – разочарование года. Иметь таких спонсоров и так играть
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов назвал московский "Локомотив" главным разочарованием года в российском футболе.
Фото: ТАСС