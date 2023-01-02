"Вернут ли Россию в УЕФА в 2023 году? Все зависит от Путина, это больше к нему вопрос… У вас останется только один путь — Азия. И то не факт, что все получится", - цитирует тренера "РБ Спорт".
Напомним, Российский футбольный союз создал рабочую группу по вопросу о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Изначально планировалось, что решение будет принято до 31 декабря.
Петржела возглавлял "Зенит" с 2003-го по 2006 год. Под его руководством питерцы становились серебряными призерами Российской Премьер-лиги в 2003 году.
Петржела – о возможности возвращения РФС в УЕФА: это больше вопрос к Путину
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможности возвращения клубов РПЛ в еврокубки в 2023 году.
Фото: ФК "Зенит"